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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال مواطن خطط لهجوم إرهابي بتكليف من المخابرات الأوكرانية

الأمن الفيدرالي الروسي
الأمن الفيدرالي الروسي

 

أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال مواطن خطط لهجوم إرهابي بتكليف من المخابرات الأوكرانية في مقاطعة "سفيردلوفسك"، مشيرا إلى أنه تم فتح قضية جنائية ضده.

 

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وذكر بيان لجهاز الأمن الروسي اليوم السبت"اعتقلنا مواطنا روسيًا من مواليد عام 1962، كان يخطط لارتكاب هجوم إرهابي عند تقاطع السكك الحديدية العابرة لسيبيريا في مقاطعة سفيردلوفسك بناءً على تعليمات من المخابرات الأوكرانية، تم فتح قضية جنائية ضد المعتقل، حيث اعترف بارتكاب الجريمة ويتعاون مع فريق التحقيق".

بدوره، أعلن حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية المجاورة لأوكرانيا، فيتشسلاف جلادكوف، مقتل شخصين (رجل وامرأة) وإصابة ثلاثة آخرين نتيجة قصف القوات الأوكرانية للمقاطعة. 

من جهة أخرى، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خيرسون الأوكرانية أولكسندر بروكودين، بأنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، قصف الجيش الروسي سبع تجمعات سكنية في المنطقة؛ مما أدى إلى إصابة شخصين.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بروكودين قوله:"إن القوات الروسية قصفت مناطق بيريسلاف وأودرادوكاميانكا وبرهونكا ونوفوفورونتسوفكا وسادوف وأنتونيفكا وخيرسون، حيث لحقت أضرار بستة منازل ومؤسسة تعليمية وأصيب شخصان نتيجة القصف الروسي".

وأشارت إلى أن القصف الروسي على وسط مدينة خيرسون - أمس - تسبب في إصابة شخص.

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