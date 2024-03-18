رئاسة شئون المسجد الحرام والمسجد النبوي تفعّل منصة منارة الحرمين باللغات في رمضان

فعّلت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، منصة منارة الحرمين باللغات في شهر رمضان المبارك، في إطار خطتها؛ لإثراء التجربة الروحانية التعبدية الواقعية افتراضيًا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين، أن المنصة تهدف لتجويد التجربة الرقمية للحرمين الشريفين؛ بما يسهم في تكامل منظومة الخدمات الرقمية لهما، وكسر حاجز المكان، وتمكين وتعزيز استمرارية الارتباط الروحاني بالحرمين للمسلمين أينما وجدو، إضافة لتفعيل دور أئمة الحرمين في تقديم الدعم المستمر من خلال المشاركة في الدروس اليومية والخطب، بما فيها خطبة الجمعة.

وأشارت إلى أن المنصة تهدف أيضا لتيسير تقديم الإرشاد والوعظ الديني، وتمكين الجمهور من الوصول إلى خدمات الحرمين ذات الصلة عبر منصات رقمية سلسة الاستخدام وفائقة الجودة؛ يتم فيها بث الخطب والدروس مباشرة، إلى جانب إتاحة التواصل المباشر مع أهل العلم والاختصاص الشرعي.

ويعد تسخير التقانة واستثمار التطبيقات الإلكترونية الرقمية والذكاء الاصطناعي لإثراء تجربة القاصدين من ركائز خطة رئاسة الشؤون الدينية لشهر رمضان المبارك، ومن منطلقاتها؛ لإيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم بعدة لغات، وتيسير تقديم الإرشاد والوعظ الديني.

55 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب "الأقصى"

أدى آلاف الفلسطينين صلاتي العشاء والتراويح، يوم أمس الأحد، في رحاب المسجد الأقصى.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 55 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب "الأقصى"، رغم الإجراءات الأمنية التي تسببت في انخفاض عدد المصلين جراء منع أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى القدس، وإقامة عشرات الحواجز في معظم حارات البلدة القديمة وعلى مداخلها وأبواب المسجد الأقصى.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية قد أعلنت في وقت سابق أن 80 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.