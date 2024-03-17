زوار المسجد النبوي يتجاوزون  الـ5.2 مليون في الأسبوع الأول من رمضان

استقبل المسجد النبوي الشريف خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك للعام 1445هـ أكثر من 5.2 مليون مصلٍ وزائر، وذلك لأداء فروض الصلوات اليومية، وسط خدمات متكاملة وفّرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم.

خدمات متنوعة:

أدى أكثر من 242 ألف شخص الصلاة في الروضة الشريفة، موزعين بين 134 ألف رجل و 108 ألف امرأة، وذلك وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة للرجال والنساء، واستفاد أكثر من 10 آلاف من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من الخدمات المخصصة لهم خلال الأسبوع الماضي.

عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات أكثر من 110 ألف زائر من جنسيات مختلفة، واستفاد أكثر من 12 ألف شخص من الخدمات المعرفية المتاحة بمكتبة المسجد النبوي، واستقبلت المعارض والمتاحف التابعة للمسجد النبوي أكثر من 4 آلاف مستفيد.

تم تقديم أكثر من 149 ألف هدية متنوعة للزائرين والزائرات، وتم تقديم أكثر من 648 ألف خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحّد وقنوات التواصل.

الخدمات الميدانية: