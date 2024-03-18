الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 31726 والمصابين لـ73676

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 31726 شهيدًا فلسطينيا و73676 مصابًا، منذ 7 أكتوبر الماضي.

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وأكد التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ164 على قطاع غزة، أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 81 شهيدًا و113 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية. 

وأوضح، أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

حملة اعتقالات في نابلس وطولكوم

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات للشباب الفلسطيني بعدة مدن، فجر اليوم الإثنين ثامن أيام شهر رمضان الفضيل.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين "عرفات جمال رمضان، ونصر الدين خلدون عصيدة" بعد اقتحام منزليهما في قرية تل جنوب غرب نابلس.

كما اعتقلت الشاب محمود الشافعي بعد مداهمة منزله في ضاحية ذنابة شرق طولكرم، والشاب محمد هاشم صبحة من بلدة عتيل شمال المحافظة.

وفي نفس الوقت  اقتحمت دوريات الاحتلال مدينة طولكرم من محورها الغربي، وجابت شوارعها وأحياءها وتحديدا الغربية والجنوبية والشرقية، في الوقت الذي اقتحمت عدة مناطق في منطقة الشعراوية شمال المحافظة.

 

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