رومارينيو يحسم مستقبله في اتحاد جدة

حدد اللاعب البرازيلي رومارينيو مستقبله مع اتحاد جدة السعودي خلال الفترة المقبلة حيث أشارت تقارير صحيفة إلى أن اللاعب سيغادر صفوف الفريق بعد نهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن ليوناردو أوليفيرا وكيل رومارينيو يمتلك عدة عروض من أندية مختلفة للحصول على خدماته خلال الصيف المقبل من بينها عروض سعودية وخليجية، مشيرا أن رومارينيو اكتفى بالفترة التي قضاها في صفوف الاتحاد ويتطلع في المقابل لخوض تجربة إحترافية جديدة.

وأضاف أوليفيرا أن نجم اتحاد جدة يدرس حاليا جميع العروض التي قدمت إليه لكنه لم يتخذ حتى الآن قرارًا بشأن الخيار المفضل بالنسبة له موضحا أن من بينها عروضًا من أندية برازيلية وقطرية وإماراتية وسعودية".

وينتهي عقد رومارينيو مع الاتحاد في يونيو المقبل لعب مع الاتحاد في الموسم الحالي 32 مباراة أحرز خلالها8 أهداف وصنع 3 أخرى .