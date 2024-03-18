شبانة : الزمالك يمنح جوميز الفرصة الأخيرة

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان مجلس إدارة نادي الزمالك سيمنح جوزيه جوميز فرصة أخيرة.

وأضاف شبانة ان ما يقدمه المدير الفني البرتغالي مع الفريق لم يرضي طموحات النادي وجماهيره حتى اللحظة، مما جعلهم يتخذوا القرار بشأنه باعطاءه فرصة لنهاية هذا الموسم، مع الاستمرار على كامل دعمهم له طوال هذه المهلة.

واستكمال شبانة ان هناك حالة غضب يعيشها جوميز بسبب تسريب بنود عقوده عبر السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة.

في سياق متصل أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة مودرن فيوتشر في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 31 مارس الجاري.



الزمالك ومودرن فيوتشر في الكونفدرالية

ويتكون طاقم تحكيم مباراة الزمالك وفيوتشر من جلال جيد حكمًا للساحة، ويعاونه لحسن أزكاو ومصطفى أكركاد مساعدين، وكريم صبري حكمًا رابعًا.



ويتواجد المغربي سمير قزاز كحكم للفيديو، ويعاونه مواطنه زكرياء برنيسي.

واختار "كاف" الجيبوتي يعقوب علي إلمي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام الجزائري جمال حمودي.

و أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراة الذهاب بين الزمالك وفيوتشر والذي سيقام يوم الأحد 31 مارس ولكن سيتم تحديد التوقيت في وقت لاحق.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

وتنقل مباراة الزمالك وفيوتشر عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لمباريات الكونفدرالية الأفريقي.