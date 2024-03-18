طريق جمجرة الشقر ببنها وكفر شكر طريق الموت والعذاب

طالب أهالى قرى جمجرة وكفر كردى وعزبة عبد المجيد وعزبة نصار وعزبة محى وعزبة ابو ضوة والقدرى والدرى وكفر عثمان والشقر

والمار عبرها طريق جمجرة - الشقر بنطاق الوحدتين المحليين ببنها وكفر شكر بتدخل عاجل من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سوء حالة الطريق وكثر الحفر والمطبات والمعوقات للطريق .

وأكد العشرات من أهالى القرى والعزب المارة عبر الطريق أنه تسبب فى الكثير من الحوادث بسبب سوء حالته وكثرة المطبات والحفر الكبيرة .

كما أن المرضى يعانون من سوء حالته التى تسببت في تعرضهم للاعياء والاجهاد وخاصة كبار السن والسيدات الحوامل والمرضى.

وأبدى أهالى تلك القرى والعزب استياءهم من الظلام الدامس على الطريق ليلا وعدم تدخل الوحدات المحلية لإعادة تمهيده وانارته ولو على الأقل من خلال تسويته بلودرات الوحدات المحلية وإزالة المعوقات وإعادة رصفه وانارته.

وأشار الأهالى إلى أن الطريق يمثل طريق بديلا من القليوبية إلى منيا القمح بمحافظة الشرقية ويخدم العديد من المصانع ومحطات تصدير الموالح .

وطالب العديد من العاملين بمحطات التصدير للبرتقال والموالح والحالات الزراعية والمزارعين بالاراضى بالنظر إليهم بعين الاعتبار وإعادة اصلاح الطريق وإزالة كافة الاحجار والمطبات وسد الفتحات الموجودة على الطريق والتى تسببت في كوارث لهم ولذويهم وأنهم يعانون في السير على الطريق وخاصة في فترات الليل والذى يتحول فيها الطريق الى طريق الموت والعذاب للمواطنين.