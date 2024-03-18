نيمار يقترب من العودة للهلال السعودي.. تفاصيل

يواصل النجم البرازيلي نيمار جونيور المتضم لصفوف الهلال السعودي، غيابه عن المستطيل الأخضر، متأثرًا بالإصابة الأخيرة التي تعرض لها مع منتخب بلاده وقام بإجراء عملية جراحية في الركبة على إثرها.



وتشير التقارير الأخيرة إلى أن عودة نيمار إلى المشاركة مع الهلال قد تكون في يوليو المقبل.

اللاعب من المفترض أن يعود إلى الملاعب في أغسطس المقبل ولكن التحسن في البرنامج التدريبي والعلاجي قد يعجل من نزول نيمار إلى المباريات.

وتعرض نيمار قبل أشهر قليلة إلى الإصابة، خلال مباراة البرازيل ضد الأوروجواي في التوقف الدولي.

ويغيب نيمار عن مواجهات الهلال، حيث شارك في عدد قليل من المباريات منذ وصوله إلى المملكة العربية السعودية، بعد انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي.