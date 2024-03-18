الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

في عيدها القومي.. المنيا تنظم حفلاً فنياً تحييه فرقة التخت العربى

المنيا
المنيا

ينظم ديوان عام محافظة المنيا ، مساء اليوم الإثنين الموافق 18 مارس ، إحتفالية كبرى وذلك بمناسبة العيد القومي   105، حيث تبدأ الإحتفالات بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء ، و استعراض طابور عرض لمديريات الخدمات .

 

وذلك بمشاركة كافة الجهات التنفيذية ، وعربات الزهور للوحدات المحلية والفرق المشاركة  ، وبهذه المناسبة ، وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا الدعوة لأبناء المحافظة ، لحضور الحفل المسائي اليوم الإثنين  على مسرح ديوان عام المحافظة ، ويتضمن فقرات فنية ، و غنائية لكورال الأطفال ، وفرقة الفنون الشعبية بقصر الثقافة ، كما تستضيف المحافظة فرقة التخت العربي ، بقيادة المايسترو ياسر معوض ، لإحياء الحفل بفقرات موسيقية وغنائية متنوعة.

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