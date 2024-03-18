في عيدها القومي.. المنيا تنظم حفلاً فنياً تحييه فرقة التخت العربى

ينظم ديوان عام محافظة المنيا ، مساء اليوم الإثنين الموافق 18 مارس ، إحتفالية كبرى وذلك بمناسبة العيد القومي 105، حيث تبدأ الإحتفالات بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء ، و استعراض طابور عرض لمديريات الخدمات .

وذلك بمشاركة كافة الجهات التنفيذية ، وعربات الزهور للوحدات المحلية والفرق المشاركة ، وبهذه المناسبة ، وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا الدعوة لأبناء المحافظة ، لحضور الحفل المسائي اليوم الإثنين على مسرح ديوان عام المحافظة ، ويتضمن فقرات فنية ، و غنائية لكورال الأطفال ، وفرقة الفنون الشعبية بقصر الثقافة ، كما تستضيف المحافظة فرقة التخت العربي ، بقيادة المايسترو ياسر معوض ، لإحياء الحفل بفقرات موسيقية وغنائية متنوعة.