أفضل الأعمال في شهر رمضان.. يسعى الكثير من المسلمون إلى اغتنام أيام شهر رمضان، بغية الإكثار من الأعمال الصالحة ونيل الأجر، حيث أنه شهر تتضاعف فيه الحسنات، وتكون الفريضة بأجر سبعين فريضة.

ونرصد خلال التقرير التالي أفضل الأعمال في شهر رمضان:

- ويعد مِن أفضل الأعمال في رمضان الإكثار من الدعاء، وذِكْر الله تعالى خاصة وقت الإفطار وفي الثلث الأخير من الليل.

قراءة القرآن

- أيضًا قراءة القرآن، حيث يعد شهر رمضان هو شهر القرآن، فيجب أن يكثر العبد المسلم من قراءته، والبكاء عند تلاوته أو سماعه.

الصدقة

- الصدقة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة.. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة صدقة في رمضان. أخرجه الترمذي عن أنس.

- إطعام الطعام، حيث قال الله تعالى: (ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا* إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورًا* إنا نخاف من ربنا يومًا عبوسًا قمطريرًا* فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرةً وسرورًا* وجزاهم بما صبروا جنةً وحريرًا) الإنسان 8 ـ 12].

إليك أفضل الأعمال في شهر رمضان

ـ إفطار الصائمين، فقد صل الله عليه وسلم: من فطر صائمًا كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. أخرجه أحمد والنسائي وصححه الألباني.