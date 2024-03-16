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السبت 16 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

عدد ساعات الصيام بالدول العربية.. ومصر تتجاوز الـ14 ساعة

عدد ساعات الصيام
عدد ساعات الصيام

يختلف عدد ساعات الصيام من دولة لأخرى، وذلك حسب الموقع الجغرافي لكل بلد، إذ تبدأ مدة الصيام من 13 ساعة في عدد من الدول العربية، وتتجاوز الـ 14 ساعة في دول أخرى ومن بينهم مصر.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، عدد ساعات الصيام في الدول العربية.

عدد ساعات الصيام بالدول العربية

جزر القمر:- 13 ساعة و 4 دقائق.

الصومال:- 13 ساعة و 19 دقيقة.

جيبوتي:- 13 ساعة و 31 دقيقة.

اليمن:- 13 ساعة و 39 دقيقة.

موريتانيا:- 13 ساعة و 41 دقيقة.

السودان:- 13 ساعة و 44 دقيقة.

عمان:- 13 ساعة و 53 دقيقة.

السعودية:- 13 ساعة و 56 دقيقة.

الإمارات:- 13 ساعة و 56 دقيقة.

قطر:- 13 ساعة و 57 دقيقة.

البحرين:- 13 ساعة و 59 دقيقة.

الجزائر:- 14 ساعة ودقيقتين.

الكويت:- 14 ساعة و 7 دقائق.

الأردن:- 14 ساعة و 11 دقيقة.

مصر:- 14 ساعة و 14 دقيقة.

العراق:- 14 ساعة و 16 دقيقة.

تونس:- 14 ساعة و 17 دقيقة.

فلسطين:- 14 ساعة و 17 دقيقة.

لبنان:- 14 ساعة و 17 دقيقة.

سوريا:- 14 ساعة و 18 دقيقة.

ليبيا:- 14 ساعة و 21 دقيقة.

المغرب:- 14 ساعة و 23 دقيقة

شهر رمضان المبارك

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، والإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.

الجريدة الورقية