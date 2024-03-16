عدد ساعات الصيام بالدول العربية.. ومصر تتجاوز الـ14 ساعة

يختلف عدد ساعات الصيام من دولة لأخرى، وذلك حسب الموقع الجغرافي لكل بلد، إذ تبدأ مدة الصيام من 13 ساعة في عدد من الدول العربية، وتتجاوز الـ 14 ساعة في دول أخرى ومن بينهم مصر.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، عدد ساعات الصيام في الدول العربية.

عدد ساعات الصيام بالدول العربية

جزر القمر:- 13 ساعة و 4 دقائق.

الصومال:- 13 ساعة و 19 دقيقة.

جيبوتي:- 13 ساعة و 31 دقيقة.

اليمن:- 13 ساعة و 39 دقيقة.

موريتانيا:- 13 ساعة و 41 دقيقة.

السودان:- 13 ساعة و 44 دقيقة.

عمان:- 13 ساعة و 53 دقيقة.

السعودية:- 13 ساعة و 56 دقيقة.

الإمارات:- 13 ساعة و 56 دقيقة.

قطر:- 13 ساعة و 57 دقيقة.

البحرين:- 13 ساعة و 59 دقيقة.

الجزائر:- 14 ساعة ودقيقتين.

الكويت:- 14 ساعة و 7 دقائق.

الأردن:- 14 ساعة و 11 دقيقة.

مصر:- 14 ساعة و 14 دقيقة.

العراق:- 14 ساعة و 16 دقيقة.

تونس:- 14 ساعة و 17 دقيقة.

فلسطين:- 14 ساعة و 17 دقيقة.

لبنان:- 14 ساعة و 17 دقيقة.

سوريا:- 14 ساعة و 18 دقيقة.

ليبيا:- 14 ساعة و 21 دقيقة.

المغرب:- 14 ساعة و 23 دقيقة

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