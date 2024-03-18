تطورات جديدة بشأن مستقبل رافينيا مع برشلونة لهذا السبب

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن مستقبل البرازيلي رافينيا لاعب نادي برشلونة الإسباني، وإمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي.

واكدت العديد من التقارير الصحفية أن الاتحاد ينافس النصر والهلال على التعاقد مع رافينيا من برشلونة، ولكن العميد الأقرب لضم اللاعب البرازيلي، وقد تتم الصفقة مقابل 70 مليون يورو.

وعلى الجانب الآخر، بات مستقبل جواو كانسيلو لاعب نادي برشلونة الإسباني والمعار من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن أرسنال ينافس الأهلي والاتحاد على التعاقد مع جواو كانسيلو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل حاجه تلك الأندية لخدمات اللاعب.. فهل تتم الصفقة؟ .

وذكرت تقارير إسبانية أن أسم النجم البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم نادي برشلونة، عاد من جديد ليتردد داخل الفريق الكتالوني بعد تقديمه لأداء أكثر من رائع مساء أمس أمام أتلتيكو مدريد.

و أفادت بأن البارسا سيعيد النظر في ملف المهاجم البرتغالي، لتحديد شارئه من عدمه وإعادته إلى فريقه المعير أتلتيكو مدريد، وذلك في حال الموافقة على مبلغ منخفض.

