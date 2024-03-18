صحة غزة تعلن عن نشوب حريق عند بوابة مجمع "الشفاء" الطبي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن نشوب حريق عند بوابة مجمع "الشفاء" الطبي، مشيرةً إلى وجود حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين داخله، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية بالمنطقة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "نشوب حريق على بوابة مجمع "الشفاء" الطبي، ووجود حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين بالمستشفى".

وأضافت: "قطع الاتصالات والنازحون محاصرون داخل مبنى الجراحات التخصصية وفي استقبال الطوارئ بمبنى 8، وسقوط عدد من الشهداء والجرحى مع عدم القدرة على إنقاذ أحد من المصابين بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ".

من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان له إن "اقتحام جيش الاحتلال لمجمع "الشفاء" الطبي بالدبابات والطائرات المسيرة والأسلحة وإطلاق النار بداخله، جريمة حرب تؤكد النية المبيتة للاحتلال بالقضاء على القطاع الصحي وتدمير المستشفيات".

وأردف بالقول: "اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي بالدبابات والجنود المدججين بالأسلحة وبالطائرات المُسيرة، منذ ساعات الفجر الأولى، وشرع الاحتلال بإطلاق النار داخل المجمع ما أثار الخوف والذعر بين الجرحى والمرضى والنازحين، وهذا يهدد حياة الآلاف من المتواجدين داخل مجمع الشفاء الطبي، في جريمة حرب تضاف إلى السجل الأسود لجيش الاحتلال الذي مازال يرتكب الجرائم والمجازر المختلفة، ومازال يبيّت النية بالقضاء على القطاع الصحي وتدمير المستشفيات".