جورجيا ميلوني: مصر لاعب رئيسي ولاعب ذو قيمة في قضية غزة

أعربت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء ايطاليا، عن تقديرها للجهود الدبلوماسية التي بذلها الرئيس السيسي مع الولايات المتحدة وقطر للتمكن من تحقيق وقف طويل الأمد للأعمال العدائية في غزة ومن ثم إطلاق سراح الرهائن ووقف مستدام لإطلاق النار.

وأضافت: "يمكنني أن أعلن، في هذا الصدد، أن هناك مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة المصرية لتعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية في المجال الإنساني تجاه المدنيين المصابين القادمين من غزة إنه جزء مهم آخر من الجهود التي تبذلها إيطاليا منذ بداية الصراع".

وأكدت أن "مصر لاعب رئيسي ولاعب ذو قيمة في قضية غزة وإن العمل الذي تقوم به الولايات المتحدة ومصر وقطر من أجل وقف التصعيد والتوصل إلى وقف إطلاق النار، بالنسبة للمساعدات الإنسانية والعمل الذي قمنا به مع الأخذ في الاعتبار أيضًا الاتفاقية التي وقعناها للمرضى في غزة يثبت ذلك أعتقد أننا بحاجة إلى مواصلة الحوار خاصة مع هذه البلدان ومع اللاعبين الإقليميين، ونحن أيضًا نواصل القيام بدورنا إنني أتحدث مع الجميع من أجل وقف التصعيد ووقف الأعمال العدائية والإفراج عن الرهائن. هذه أشياء معقدة للغاية يتم بناؤها بمساهمة الجميع، ولهذا السبب من المهم أن نكون هنا".

وكانت القاهرة قد شهدت الأحد، زيارة تاريخية لرئيسة الوزراء الإيطالية في مهمة مشتركة مع رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين " ورؤساء حكومات بلچيكا واليونان وقبرص والنمسا إلتقوا خلالها بالرئيس " عبد الفتاح السيسي" من أجل تفعيل الإتفاقيات المبرمة بين الإتحاد الأوروبي ومصر لمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين وتقديم المساعدات المالية للدول الواقعة في شمال أفريقيا ضمن خطة " ماتي" ورغبة "ميلوني" في تكرار الإتفاقية الموقعة مع تونس مع مصر .