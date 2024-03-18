أسعار الذهب بمحلات الصاغة بمستهل تعاملات الإثنين

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6% وتحرير سعر الصرف، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من صراعات دولية راهنة تؤثر على سعر المعدن الأصفر.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3360 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر تداولا في مصر نحو 2940 جنيهًا.

وسجل سعرجرام الذهب عيار 14 نحو 1960 جنيهًا.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2520 جنيهًا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 23520 جنيهًا.

ووصلت سعر أوقية الذهب نحو 2156 دولارًا.