جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 18 مارس 2024 والقنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18 مارس 2024 والقنوات الناقلة، في مختلف الدوريات حول العالم، خاصة بعد بداية فترة التوقف الدولي الأخيرة للمنتخبات قبل نهاية الموسم.



مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة



مباريات اليوم في الدوري المغربي

- اتحاد طنجة x حسنية أغادير - الثانية عشر صباحا - المغربية الرياضية 3.

- يوسفية برشيد x الوداد الرياضي - الثانية عشر صباحا - المغربية الرياضية 1.

- نهضة بركان x الفتح الرياضي - الثانية عشر صباحا - المغربية الرياضية 2.



مباريات اليوم في كأس الاتحاد القطري

- الشحانية x الوعب - الثامنة والنصف مساء - قناة الكأس القطرية 2.

- السيلية x مسيمير - الثامنة والنصف مساء - قناة الكأس القطرية 1.



مباريات اليوم في كأس الاتحاد البحريني

- الشباب x المحرق - التاسعة إلا ربع مساء - عبر قنوات الكأس.

-المنامة x الرفاع - التاسعة إلا ربع مساء - عبر قنوات الكأس.

مباريات اليوم في كأس رابطة الدوري الأرجنتيني

- يونيون سانتا في x ينترال كوردوبا سانتياجو - الثانية والربع صباحا - عبر سكاي سبورتس إتش دي.