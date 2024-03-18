عاجل.. الاحتلال الاسرائيلي يستهدف مجمع الشفاء الطبي بغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيانه فجر اليوم الاثنين عن تنفيذه عملية تستهدف مستشفى الشفاء بمدينة غزة، مشيرًا إلى أن جنودًا يُنفّذون حاليا عملية دقيقة في منطقة مستشفى الشفاء".



واضاف البيان، "العمليّة تستند إلى معلومات تُشير إلى استخدام المستشفى من جانب مسؤولين كبار من إرهابيّي حماس.

وقد نتج عن العملية سقوط قتلى وجرحى في استهداف القوات الإسرائيلية مجمع الشفاء الطبي بغزة، وفقًا لوكالة شهاب الاخبارية.

وقال شهود عيان لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن مدرعات اسرائيلية اقتحمت منطقة غرب مدينة غزة في مربع مستشفى الشفاء، مضيفين أن الجيش الإسرائيلي اقتحم المستشفى من البوابة الجنوبية الغربية.

وتحدّث شهود عيان لفرانس برس عن حدوث "عمليّات جوّية" على حيّ الرمال حيث يقع المستشفى، الأكبر في قطاع غزّة.

ويُخاطب الجيش الإسرائيلي السكّان عبر مكبّرات صوت، طالبا منهم ملازمة منازلهم، وقال شهود عيان لفرانس برس إن "مُسيّرات تستهدف الناس في الشوارع قرب المستشفى".

وقالت إذاعة صوت فلسطين إن القوات الإسرائيلية نفذت حزاما ناريا كثيفا وأطلقت قذائف صاروخية في محيط المجمع.

وحملت وزارة الصحة في قطاع غزة القوات الإسرائيلية مسؤولية حياة الطواقم الطبية والمرضى والنازحين داخل مجمع الشفاء الطبي، لافتة إلى أن ما تقوم به القوات الإسرائيلية ضد مجمع الشفاء الطبي "انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

وأضافت أن الهدف من الهجوم هو الاستمرار في" تدمير المنظومة الصحية شمال غزة".

من جهته، قال المكتب الإعلامي التابع لحماس إنّ مستشفى الشفاء يتعرّض "للقصف"، مشيرا إلى أنّ "عشرات آلاف النازحين" موجودون في المبنى.

وأوضح بيان الجيش أنّ القوّات الإسرائيليّة تلقّت "تعليمات بشأن أهمّية العمل بحذر، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتّخاذها لتجنّب إصابة المرضى والمدنيّين والكادر الطبّي".