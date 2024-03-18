الجيش الإسرائيلي: إيلات تعرضت لقصف جوي فجر اليوم

تتعرض إيلات إلى العديد من الهجمات ردًا على الأعمال الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي بقطاع غزة، وأخرها استهدافها بهدف جوي فجر اليوم.

ووفق لموقع "روسيا اليوم"، فقد أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن إيلات تعرضت لقصف جوي فجر اليوم الاثنين الموافق 18 مارس، موضحًا في بيانه، وجود توجيه هدف جوي مشبوه عبر البحر الأحمر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وسقط في منطقة مفتوحة شمال مدينة إيلات، ولكن تمت مراقبة الهدف من قبل قوات القوات الجوية ولم تحدث أضرار ولم تقع إصابات.

يذكر أن إيلات تتعرض باستمرار لهجمات غالبا ما يتبناها الحوثيون، كما نفذوا حصارا على ميناء إيلات، من خلال منع السفن من التوجه إليه واستهدافها بالصواريخ والمسيرات عند مرورها بمضيق باب المندب.

وتسبب هجوم الحوثيين وتهديداتهم، دفع الشركات العالمية الكبرى إلى وقف عبور سفنها بالبحر الأحمر، أو تغيير مساراتها بالالتفاف حول جنوب أفريقيا.

وأعلنت إدارة ميناء إيلات أن النشاط الملاحي انخفض بنسبة 85% منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حماس في 7 أكتوبر وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وعلى المدينة نفسها.