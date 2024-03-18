بالطيران الميسر.. استهداف قاعدة جوية لطيران القوات الإسرائيلية في الجولان المُحتل

استهدفت فصائل عراقية قاعدة جوية لطيران الجيش الإسرائيلي المسيّر في الجولان المُحتل، مع استمرار اعمال قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي الوحشية للشهر الخامس على التوالي.

ووفق لقناة "القاهرة الإخبارية"، فقد أعلنت فصائل عراقية في بيانها، استهداف فجر اليوم الإثنين الموافق 18 مارس 2024/ 8 رمضان 1445هـ، قاعدة جوية لطيران الاحتلال الصهيوني المسير في الجولان المحتل بواسطة طيران مسيّر، مؤكدة على استمرار ومضاعفة عملياتها خلال شهر رمضان المبارك في دك معاقل الأعداء، استكمالًا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهل في غزة، وردًا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل.

وكانت الفصائل العراقية أعلنت في الخامس من مارس الجاري، استهدافها لمحطة الكهرباء في مطار حيفا بواسطة الطيران المسير، فيما أعلنت قبل ذلك بأيام، استهدافها محطة المواد الكيميائية في ميناء حيفا.

وفي مطلع شهر فبراير الماضي، أشارت الفصائل إلى أنها هاجمت هدفًا بمدينة إيلات في إسرائيل بالطيران المسيّر.

وفي يوم 25 من يناير، أعلنت استهدافها لميناء أسدود الإسرائيلي بالطائرات المسيّرة، وذلك عقب أيام من تأكيدها على قصف ميناء أسدود في إسرائيل أيضًا بطائرات مسيرة.

يذكر أن الفصائل العراقية، قد حذّرت الولايات المتحدة من أنها ستزيد عدد العمليات المسلحة، ردًا على مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي الذي يقتل المدنيين في قطاع غزة وجنوب لبنان.