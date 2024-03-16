أمطار خفيفة ورياح.. طقس الإمارات اليوم السبت

حذر المركز الوطني للأرصاد بالإمارات العربية المتحدة من حالة الطقس اليوم السبت موضحًا أنه سيكون غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطبًا ليلًا حتى صباح غدًا الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

رياح خفيفة

وأضاف المركز، أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا نهارًا ومثيرة للغبار، وستكون ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 كم/ س تصل إلى 35 كم/ ساعة.

الموج في الخليج العربي

وذكر، يكون الموج في الخليج العربي خفيفًا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 18:03 والمد الثاني عند الساعة 04:47، والجزر الأول عند الساعة 11:23 والجزر الثاني عند الساعة 22:12

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

أبو ظبي العظمى 30 والصغرى 20

دبي العظمى 31 والصغرى 21

الشارقة العظمى 31 والصغرى 19

عجمان العظمى 29 والصغرى 20

الفجيرة العظمى 28 والصغرى 20

العين العظمى 33 والصغرى 18

أم القيوين العظمى 28 والصغرى 18