الإمارات تدين هجومًا إرهابيًا استهدف فندقًا في العاصمة الصومالية

أدانت دولة الإمارات بشدة، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية مقديشيو، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للصومال حكومة وشعبا، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذا الهجوم الإرهابي، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.