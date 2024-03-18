سان كوينتين تبدأ إصلاح السجون في كاليفورنيا

تقوم كاليفورنيا بنقل جميع المحكوم عليهم بالإعدام في سجن سان كوينتين إلى أماكن أخرى ، حيث تحاول إعادة اختراع المنشأة الأكثر شهرة في الولاية كمركز لإعادة التأهيل.

سيتمتع الكثيرون في هذه المجموعة الآن بحريات جديدة، لكنهم يتساءلون أيضا عن سبب استبعادهم من الإصلاح، وما إذا كانوا سيكونون آمنين في السجون الجديدة.

لا يزال كيث دولين يتذكر اليوم في عام 2019 عندما جاء العمال لتفكيك واحدة من أكثر غرف الموت شهرة في الولايات المتحدة.

وكان في زنزانته في سجن سان كوينتين على الجانب الشمالي من خليج سان فرانسيسكو، يشاهد لقطات حية على شاشة التلفزيون تظهر كرسي إعدام .

حيث أعدم 194 شخصا، تم حمله بعد أكثر من 80 عاما من الاستخدام، كانت غرفة الغاز الخضراء التي تم تفكيكها على بعد عدة مئات من الأقدام من المكان الذي جلس فيه.

أمضى دولين ، وهو سائق شاحنة سابق لمسافات طويلة أدين بالقتل ، ما يقرب من 23 ساعة في اليوم على مدار ال 28 عاما الماضية في زنزانة صغيرة، كان قلقا منذ فترة طويلة من أن يتم تقييده يوما ما إلى كرسي أخضر النعناع وإعدامه.

لكن في السنوات القليلة الماضية ، كانت كاليفورنيا تتحرك بسرعة مع بعض الخطط لإصلاح السجون. كان قرار الحاكم جافين نيوسوم بتفكيك غرفة الإعدام، وكذلك فرض حظر على عقوبة الإعدام في الولاية لحظة فاصلة بالنسبة لدولين.

كان نيوسوم يرسل رسالة: 'انظر، قد يستغرق الأمر بعض الوقت، لكن الأمور ستتغير'".

ويسعى نيوسوم الآن إلى إجراء المزيد من التغييرات في سان كوينتين، التي تضم حاليا أكبر عدد من المحكوم عليهم بالإعدام في البلاد. وأعلن الحاكم العام الماضي أنه يعتزم تحويل أقدم سجن في الولاية إلى مركز لإعادة التأهيل.

وسيغلق وحدة المحكوم عليهم بالإعدام في السجن وينقل دولين و 532 آخرين من المحكوم عليهم بالإعدام إلى سجون عادية في جميع أنحاء الولاية في الأشهر المقبلة (تم نقل 70 منهم بالفعل).

وسيظل دولين وجيرانه محكومين بالإعدام، مما يعني أنهم سيقضون بقية حياتهم في السجن، بالنسبة للبعض، لا يزال خطر الإعدام يلوح في الأفق، حيث يمكن للحاكم المستقبلي أن يعيد عقوبة الإعدام في الولاية.

وتحدث ستة أشخاص محكوم عليهم بالإعدام تحدثوا إلى بي بي سي عبر الهاتف عن مشاعر مختلطة حول هذه الخطوة، كان البعض مبتهجا بفرصة العيش بالقرب من أسرهم والخروج من زنازينهم دون تقييد أيديهم ، بينما كان آخرون مرعوبين من احتمال البدء من جديد بعد عقود من العيش بمفردهم في زنزانة.

الجرذان والطيور والأصفاد: الحياة في انتظار تنفيذ حكم الإعدام

تم بناء سان كوينتين في عام 1852 ، وهو أقدم سجن في كاليفورنيا والمرفق الوحيد في الولاية للذكور المسجونين الذين حكم عليهم بالإعدام.

ومنذ عام 1893، أعدم 422 شخصا هناك، بما في ذلك بالغاز أو الشنق أو الحقنة المميتة.

يسير أفراد الأسرة عند مدخل غرفة الإعدام في السجن في كل مرة يزورون فيها أحبائهم، كما قالت والدة دولين، دونا لارسن، التي تقود سيارة ذهابا وإيابا لمدة تسع ساعات مرة واحدة في الشهر لزيارة ابنها.

وقالت إن غرفة الإعدام ستصدر ضوءا أخضر يتحول إلى اللون الأحمر أثناء إعدام شخص ، وهو مشهد مرئي لسكان كاليفورنيا الذين يقودون سياراتهم على الطريق السريع.

جلبت غرفة الموت الخضراء هذه، والأشخاص المسجونون سيئو السمعة مثل زعيم الطائفة تشارلز مانسون - سمعة دولية سيئة إلى سان كوينتين ، ظهرت في البودكاست والبرامج التلفزيونية والأفلام.

عندما وصل رامون روجرز إلى السجن في عام 1996 ، تسربت الأمطار عبر سقف وحدة المحكوم عليهم بالإعدام ، وكانت الفئران والجرذان تتفشى. لكن أكبر الآفات ، كما قال ، كانت الطيور.

وقال: "بدأوا في التغوط في كل مكان - في جميع أنحاء السور، لقد كانت بيئة قاسية."

ومنذ ذلك الحين، ظلت الحياة المحكوم عليهم بالإعدام مقيدة، وفي بعض الأحيان، خطرة.

أدى تفشي فيروس كوفيد-19 خلال ذروة الوباء إلى مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وهو جزء من موجة أوسع من فيروس كورونا في السجن أصابت 75٪ من السكان.

وقالت لارسن، والدة دولين، إنها صدمت من قذارة السجن في المرة الأولى التي زارت فيها.

وأضافت: "كانت لها رائحة كريهة". "في بعض الأحيان تنبعث رائحة ملابس كيث عندما نزوره. أن تعرف أن أحبائك يعيشون في ذلك جعلني مريضا ".

يتم الاحتفاظ بالأشخاص الموجودين في عنابر الإعدام في سان كوينتين بمفردهم معظم اليوم في زنزانة يبلغ طولها أربعة أقدام (1.2 متر) في تسعة أقدام (2.7 متر) تقريبا ، وهي مساحة قال دولين إنها تبدو وكأنها "علبة سردين".

حكم على الرجل البالغ من العمر 51 عاما بالإعدام في عام 1996 لقتله اثنين من العاملين في مجال الجنس ، إينيز إسبينوزا وبيغي تاكر ، وإطلاق النار على أربعة آخرين.

في عام 2009 ، أيدت المحكمة العليا في كاليفورنيا حكم الإعدام على دولين بناء على شهادة الضحايا الناجين ، الذين حددوه على أنه مهاجمهم.

وقد أصر على براءته، وزعم محام في كاليفورنيا أن لديه معلومات - علمت خلال قضية أخرى - يمكن أن تدعم دفاعه. لكن المحامي، ديفيد موغريدج، قال لبي بي سي إنه لا يستطيع مشاركة التفاصيل بسبب امتياز المحامي وموكله.

يطلب من دولين وغيره ممن يعيشون في انتظار تنفيذ حكم الإعدام ارتداء الأصفاد في جميع الأوقات عندما يكونون خارج زنازينهم، والتي يتعين على الضباط فتحها بمفاتيح معدنية بعد تفتيشهم وهم عاريون.

"يعتمد حبسنا اليومي على الانتقال من صندوق إلى آخر" ، قال توني ، وهو ساكن آخر محكوم عليه بالإعدام ، رفض الكشف عن اسمه الأخير لأسباب تتعلق بالخصوصية.

ولا تتاح للأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام سوى القليل من فرص الاستفادة من برامج إعادة التأهيل باستثناء بعض الدورات الجامعية والوظائف مثل تنظيف الاستحمام.

إنهاء المحكوم عليهم بالإعدام

في مارس 2019 ، أصدر الحاكم نيوسوم أمرا تنفيذيا أوقف عقوبة الإعدام في الولاية وأمر بتفكيك غرفة الغاز في سان كوينتين.

ولم تغير خطوة نيوسوم الأحكام الصادرة بحق أي من المسجونين، على الرغم من أنه قال إنه قد يفكر لاحقا في تخفيف أحكام الإعدام.

وعلى الرغم من أن الولاية لم تنفذ أي عملية إعدام منذ عام 2006، إلا أن نيوسوم قال إن نظام عقوبة الإعدام كان "فاشلا بكل المقاييس" وتم تطبيقه بشكل غير عادل على الأشخاص الملونين والأشخاص المصابين بأمراض عقلية.

وفقا لمركز معلومات عقوبة الإعدام ، يشكل السود 34٪ من المحكوم عليهم بالإعدام في كاليفورنيا ، ولكن 6٪ فقط من سكان الولاية.

منذ عام 1973 ، تمت تبرئة سبعة أشخاص محكوم عليهم بالإعدام في الولاية.