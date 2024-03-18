ضبط 350 كيلو سكر بدون فاتورة بمصنع في الفيوم

شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية بمدينة الفيوم.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمهندس سيد أحمد حرزالله مدير مديرية التموين، بشأن تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الأسواق ومتابعة التجار.

تحرير 9 تقارير ضد المخابز المخالفة بالفيوم

وأوضح مدير المديرية أن حملة إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بالتعاون مع إدارة تموين بندر الفيوم ثان، تمكنت من ضبط عدد 7 شكائر سكر أبيض وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 350 كيلو سكر بدون فاتورة، وذلك بداخل مخزن تابع لمصنع حلوى وشيكولاته بمدينة الفيوم، كما قامت الحملة بتحرير عدد 9 تقارير ضد المخابز المخالفة، بناحية بندر الفيوم، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر ضد المخالفين.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملة قامت بتحرير عدد من المحاضر المتنوعة لأصحاب المحال التجارية وذلك لنقص الوزن والمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، وعدم إعطاء بون الصرف، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، بالإضافة إلى تحرير مخالفات وتقارير للمخابز لقيام أصحابها بتجميع كميات من الدقيق البلدي تمهيدا لبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وتم تحرير المحاضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار. ومن جانبه أكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

وفي سياق متصل واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، تنفيذ العديد من الحملات الثابتة والمتحركة على الطرق الزراعية والمنافذ، وطريق بحيرة قارون السياحي وطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وذلك لضبط التجار الذين يقومون بتهريب وتخزين السلع الغذائية بالمخالفة للقانون.