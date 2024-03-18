عبير صبري تمزج بين الأناقة والاحتشام

نشرت الفنانة عبير صبري أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام، متناغمة مع إجواء شهر رمضان المبارك.

وبدت عبير صبري بإطلالة رمضانية ساحرة، حيث ارتدا فستان طويل مجسم، بأكمام واسعة طويلة، صمم من قماش ناعم باللون الأخضر الناعم، الفستان من توقيع مصمم الأزياء أحمد عبدالله، عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

وتزينت ببعض المجوهرات المرصع بحبات الألماس مع الحجر الأرزق لتزيد من فخامة إطلالتها.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا جذابًا متناغما مع لون بشرتها ولون الكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.