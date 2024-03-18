مجموعة WhatsApp في مالاوي أنقذت النساء المتجر بهن إلى عمان

امرأة تبلغ من العمر 32 عاما تنهار في البكاء وهي تستعيد الإساءة التي تعرضت لها عندما وجدت نفسها تعمل كخادمة في عمان على أمل حياة أفضل.

وتعتقد جورجينا، التي اختارت مثل جميع النساء المتجر بهن، استخدام اسمها الأول فقط، أنه تم تجنيدها للعمل كسائقة في دبي.

كانت تمتلك شركة صغيرة في ليلونغوي، عاصمة ملاوي، وكانت تدير الأمر عندما اتصل بها وكيل يقول لها إن بإمكانها كسب المزيد من المال في الشرق الأوسط.

لم تدرك حتى هبطت الطائرة في مسقط ، عاصمة عمان ، أنها خدعت وحاصرت بعد ذلك من قبل عائلة أجبرتها على العمل لساعات مرهقة ، سبعة أيام في الأسبوع.

تقول: "وصلت إلى نقطة لم أستطع تحملها" ، موضحة بالتفصيل كيف حصلت على أقل من ساعتين من النوم.

لم تكن هناك لفترة طويلة عندما بدأ رئيسها يجبرها على ممارسة الجنس معه ، وهددها بإطلاق النار عليها إذا قالت أي شيء، لم يكن هو فقط، كان يجلب أصدقاءه ويدفعون له بعد ذلك".

وهي تكافح من أجل التحدث وهي تروي كيف أجبرت على ممارسة الجنس الشرجي: "لقد أصبت بجروح بالغة، أصبحت في حالة ذهول شديد".

وتشير التقديرات إلى أن هناك حوالي مليوني عاملة منزلية في دول الخليج العربية، في دراسة استقصائية شملت 400 امرأة في عمان أجرتها جمعية "دو بولد" الخيرية للمهاجرين، ونشرها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالبشر لعام 2023، تبين أن جميعهن تقريبا ضحايا للاتجار بالبشر.

وقال ما يقرب من الثلث إنهن تعرضن للاعتداء الجنسي، في حين أبلغ نصفهن عن تعرضهن للإيذاء الجسدي والتمييز.

بعد عدة أسابيع ، أصبحت جورجينا يائسة وفي منشور على Facebook توسلت إلى شخص ما لمساعدتها.

على بعد آلاف الأميال في ولاية نيو هامبشاير الأمريكية، رأت الناشطة الملاوية على وسائل التواصل الاجتماعي بيليلاني مومبي نيوني البالغة من العمر 38 عاما رسالتها وبدأت في التحقيق.

اتصلت بها وتمت إزالة منشور Facebook من أجل سلامة جورجينا ومررت رقم WhatsApp الخاص بها ، والذي بدأ ينتشر في عمان، وسرعان ما أدركت أنها مشكلة أوسع، كانت جورجينا الضحية الأولى، ثم كانت فتاة واحدة وفتاتان وثلاث فتيات".

هذا عندما قلت: “سأقوم بتشكيل مجموعة ”WhatsApp” لأن هذا يبدو وكأنه اتجار بالبشر.

انضمت أكثر من 50 امرأة ملاوية يعملن كعاملات منازل في عمان إلى المجموعة.

سرعان ما امتلأت مجموعة WhatsApp بالملاحظات الصوتية ومقاطع الفيديو ، بعضها مروع للغاية بحيث لا يمكن مشاهدته ، وتفاصيل الظروف المروعة التي كانت النساء يعانين منها.

وصودرت جوازات سفر العديد منهم بمجرد وصولهم، مما منعهم من المغادرة.

وروى البعض كيف أغلقوا أنفسهم في المراحيض لإرسال رسائل التوسل سرا.

وقال آخر: "حياتي في خطر حقا، أشعر وكأنني في السجن لا يمكننا الهروب أبدا".

بدأت نيوني التحدث إلى الجمعيات الخيرية للاتجار بالبشر في ملاوي وتعرفت على إيكاترينا بوراس سيفولوبوفا، مؤسسة دو بولد، ومقرها في اليونان.

تعمل Do Bold مع مجتمع من العمال المهاجرين في دول الخليج ، وتحدد ضحايا الاتجار أو العمل القسري ثم تتفاوض مع صاحب العمل لإطلاق سراحهم.

قالت سيفولوبوفا لبي بي سي، "يدفع أصحاب العمل لوكيل مقابل توفير عاملة منزلية، أحد التحديات الأكثر شيوعا التي نواجهها هو أن صاحب العمل أو الوكيل يقول: "أريد استرداد أموالي ، ثم يمكنها العودة إلى المنزل.

القوانين المعمول بها في عمان، تحظر على عاملة المنازل مغادرة صاحب العمل، لا يمكنها تغيير وظيفتها ولا يمكنها مغادرة البلاد، بغض النظر عن الطريقة التي تعامل بها".

وهذا ما يعرف في الشرق الأوسط بنظام "الكفالة" الذي يربط العمال بأصحاب عملهم طوال مدة عقدهم.

وقالت اللجنة الوطنية العمانية لمكافحة الاتجار بالبشر لبي بي سي، إن العلاقة بين صاحب العمل والعاملة المنزلية تعاقدية، ويمكن إحالة النزاعات التي لم تتم تسويتها إلى المحكمة في غضون أسبوع.

وأضافت أنه لا يسمح لصاحب العمل "بفرض أي شكل من أشكال العمل القسري على العامل" ولا يمكنه الاحتفاظ "بجواز سفر العامل ووثائقه الخاصة دون موافقته الخطية".

بعد ثلاثة أشهر في مسقط، وبمساعدة السيدة نيوني وشخص ما في عمان، عادت جورجينا إلى ملاوي في يونيو 2021.

تقول نيوني: "بعد أن ساعدت جورجينا ، شعرت بالغضب الشديد ، شعرت بالغضب الشديد".

سمحت قضية جورجينا لها بدق ناقوس الخطر داخل ملاوي - وبدأ الضغط يتصاعد على الحكومة للتدخل.

أطلق مركز مبادرات الديمقراطية والتنمية الاقتصادية (CDEDI) الخيري في ملاوي حملة إنقاذ عمانية، داعيا السلطات إلى إعادة النساء إلى الوطن.

كانت Blessings واحدة من النساء في مجموعة WhatsApp الخاصة بـ Nyoni، سافرت الفتاة البالغة من العمر 39 عاما إلى مسقط في ديسمبر 2022 ، تاركة أطفالها الأربعة مع شقيقتها ستيفليا في ليلونغوي.

أصيبت بحروق شديدة في مطبخ المنزل الذي كانت تعمل فيه، لكن صاحب عملها لم يسمح لها بالعودة إلى ملاوي.

وأضافت سيفولوبوفا لبي بي سي، "درجة الحروق ، ثق بي ، رأيت أختي تفقد حياتها" .

"أتذكر أن أختي قالت: "أختي، لقد جئت إلى هنا لأنني كنت بحاجة إلى حياة أفضل، ولكن إذا مت، يرجى رعاية أطفالي، هذا يؤلمني ".

بدأت ستيفيليا في الضغط من أجل إعادة أختها إلى المنزل.

في البداية أخبر الوكيل العائلة بغضب أن بليسينج قد ماتت ، لكن هذا لم يكن صحيحا وعادت أخيرا في أكتوبر الماضي ، بمساعدة حكومة ملاوي.

قالت سيفولوبوفا لبي بي سي، إن "لم أعتقد أبدا أنه سيأتي وقت أرى فيه عائلتي مرة أخرى ، أطفالي، لم يكن لدي أي فكرة أن هناك أشخاصا على هذه الأرض يعاملون الآخرين مثل العبيد".

وتقول حكومة مالاوي، التي عملت أيضا مع دو بولد، إنها أنفقت أكثر من 160 ألف دولار (125 ألف جنيه إسترليني) لإعادة 54 امرأة من عمان.

لكن عايدة تشيوالو البالغة من العمر 23 عاما عادت إلى المنزل في تابوت، لم يتم تشريح الجثة أو التحقيق في عمان بعد وفاتها.

قالت السلطات العمانية إن وزارة العمل لم تتلق أي شكاوى من عاملات منازل من جنسية ملاوي في عام 2022 وشكوى واحدة فقط في عام 2023 تمت تسويتها.

وتضيف السيدة سيفولوبوفا، "تم إطلاق سراح غالبية هؤلاء النساء لأنه تم دفع المال لصاحب العمل ، من 1000 دولار إلى 2000 دولار" .

"لذلك في الأساس ، كان لا بد من شراء حريتهم. وهذا ما يزعجني، كيف يمكنك شراء حرية شخص آخر؟"

وقال متحدث باسم حكومة مالاوي لبي بي سي، إن حكومة مالاوي تعمل على تطوير قواعد "لضمان الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية التي تفيد المهاجرين وأسرهم والبلد ككل".

لكن نيوني، التي أصبحت مجموعتها على تطبيق واتساب الآن منتدى لدعم العائدين، تقول إن قضية عاملات المنازل المتجر بهن إلى عمان تسلط الضوء على مشكلة أكبر في ملاوي، وهي الفقر والبطالة.

"إذا أتيحت للفتيات الصغيرات فرصة الحصول على وظائف في ملاوي، فلن يقعن في شرك، نحن بحاجة إلى إصلاح الأمة حتى لا يقع هؤلاء الشباب في شرك هكذا".

بالنسبة لجورجينا ، كان من الصعب وضع الصدمة وراءها، تجد أنه من المريح النزول والنظر إلى بحيرة مالاوي ، واحدة من أكبر البحيرات في إفريقيا، عندما أشاهد الأمواج ، يذكرني ذلك بأنه لا شيء في الحياة يدوم إلى الأبد، في يوم من الأيام سيكون كل هذا تاريخا، أجد السلام وأشجع على أنني سأعود إلى ما كنت عليه جورجينا العجوز ، التي كانت مستقلة".