انخفاض درجات الحرارة وتوقعات بتساقط الأمطار في الفيوم

تشهد محافظة الفيوم اليوم الإثنين الموافق 18 مارس، إنخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ليصبح الطقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا، مع إستمرار نشاط الرياح.

وتسود المحافظة أجواء باردة ليلا وتنخفض خلالها درجات الحرارة بشكل ملحوظ وخاصة في الساعات الأخيرة من الليل والصباح الباكر، مع إستمرار الشبورة الكثيفة صباحا.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم على محافظة الفيوم تبلغ 22 درجة للعظمي نهارا، بينما تبلغ الصغرى 12 درجات مئوية ليلا وحتى ساعات الصباح، والتي تشهد أجواء شديدة البرودة، مع توقعات بتساقط الأمطار على مناطق متفرقة من المحافظة.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين الذين تتطلب أعمالهم النزول ليلا، أو خلال ساعات الصباح الباكر، بعدم تخفيف ملابسهم وضرورة ارتداء الملابس المناسبة والثقيلة، نظرا لانخفاض درجات الحرارة خلال هذه الأوقات ليصبح الطقس شديد البرودة، مع التنبيه على قائدي السيارات بتوخي الحذر صباحا بسبب الشبورة الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

رفع درجة الجاهزية تحسبا لسقوط الأمطار بالفيوم

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز، وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، رفع درجة الجاهزية والاستعداد لأي تقلبات في الطقس قد تحدث اليوم الإثنين، وذلك من خلال نشر سيارات كسح المياه بالشوارع والميادين العامة، للعمل على سحب تراكمات مياه الأمطار حال سقوطها، بالإضافة للانعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية للوقوف علي مستجدات الأمور خلال هذه الفترة التي تشهد تغيرات سريعة في الأحوال الجوية.

وفي سياق متصل قامت المحافظة بتشكيل غرف عمليات بديوان عام المدن والمراكز تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز للتواصل مع جميع روساء الوحدات المحلية بالقرى، ومتابعة الأحوال الجوية أولا بأول على ان يكون الجميع على أهبة الاستعداد والجاهزية، بوضع كافة المعدات على الجاهزية القصوى، مع أهمية صيانة أي معدة معطلة للعمل على سحب تراكمات مياه الأمطار حال سقوطها، بالإضافة للانعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية للوقوف علي مستجدات الأمور خلال فصل الشتاء، مع توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالقرى والمراكز للتنبيه على المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة واللافتات الاعلانية على الطرق والشوارع ومتابعة ذلك من قبل الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية.