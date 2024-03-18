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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الغندور: أحمد مجاهد أول من أسند مباريات القمة للحكام المصريين

أحمد مجاهد
أحمد مجاهد

أشاد جمال الغندور الحكم الدولي السابق، بقرار أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة سابقا، بتعيين حكام مصريين لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك".

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جمال الغندور يشيد بقرار حكم مباراة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري بشأن رفعت

وقال"الغندور"في تصريحات برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": "اتحاد الكرة هو من تمسك بإسناد لقاء القمة بين الأهلي والزمالك لطاقم حكام مصريين".
وأضاف:" أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق، هو أول من تمسك بقرار إدارة لقاءات القمة بين الزمالك والأهلي".

واختتم:" كنت اتمنى أسناد لقاء القمة الاخير لطاقم تحكيم مصري".

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