الغندور: أحمد مجاهد أول من أسند مباريات القمة للحكام المصريين

أشاد جمال الغندور الحكم الدولي السابق، بقرار أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة سابقا، بتعيين حكام مصريين لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك".

وقال"الغندور"في تصريحات برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": "اتحاد الكرة هو من تمسك بإسناد لقاء القمة بين الأهلي والزمالك لطاقم حكام مصريين".

وأضاف:" أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق، هو أول من تمسك بقرار إدارة لقاءات القمة بين الزمالك والأهلي".

واختتم:" كنت اتمنى أسناد لقاء القمة الاخير لطاقم تحكيم مصري".