رفع درجة الإستعدادات لمواجهة تقلبات الطقس بالإسماعيلية

اعلنت الشبكة الوطنية للطوارىء بمنطقة القناة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التغيرات المناخية المحتملة خلال الساعات القادمة بنطاق محافظة الإسماعيلية.

واكد اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية

حيث تم رفع درجة الإستعداد القصوى بنطاق المحافظة وتفعيل عمل غرفة العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ بالتعاون والتنسيق مع غرف العمليات بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة للتعامل الفورى مع تقلبات الطقس وسقوط الأمطار خلال فصل الشتاء.



واكد أن غرفة العمليات المركزية بالشبكة الوطنية للطوارئ في حالة انعقاد دائم على مدار ال٢٤ ساعة لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية وذلك لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة لحين استقرار الأحوال الجوية.



واضاف أنه تم متابعة بالوعات الأمطار بإستمرار في جميع أنحاء المحافظة للتأكد من كفاءة عملها وسرعة تصريف مياه الأمطار وعدم تراكمها بالشوارع حتى لا تتسبب في إعاقة حركة المواطنين والسيارات .كما تم توجيه مسئولي الكهرباء بالتأكد من جميع أعمدة الإنارة وسلامة التوصيلات الكهربائية والتأكد من عزلها حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات .



واكد انه تم التواصل مع كافة الجهات المنوط بها التعامل في موسم سقوط الامطار والتي تشمل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء وغرفة العمليات بالمحافظة ، للتنسيق فيما بينهم اثناء فترة سقوط الأمطار وذلك لضمان موسم شتاء آمن لمواطني الإسماعيلية.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود الاثنين طقس بارد وغيوم على الأجواء بالإسماعيلية مع احتمالية سقوط الأمطار .

