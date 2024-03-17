أسرار مخفية يكشفها سعد الصغير عن بوسي وطليقها الراحل.. "ربطته وضربته بالشبشب"

فتح المطرب سعد الصغير أبواب النار على الفنانة بوسي، بشأن طليقها الراحل السابق وليد فطين، واتهمها بحبسه والتعدي عليه بالضرب، والأمر الذي تسبب في حالة من الجدل والصدمة للجماهير.

حقيقة حبس وضرب الراحل وليد فطين على يد طليقته بوسي

حل الفنان الشعبي سعد الصغير ضيفًا لبرنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة، وكشف العديد من الأسرار الصادمة حول علاقة بوسي بطليقها الراحل وليد فطين قائلًا :" بوسي جابت فطين وربطته وضربته بالشبشب على وشه، وكلنا شاهدين إنها اللي حبسته، وكان معانا الليثي والسبكي، شريف فشوار، وغيرهم، وكنا قاعدين واعترفت إنها اللي حبسته".

بوسي ووليد فطين

بوسي ووليد فطين

انفعال سعد الصغير على بوسي بسبب والدها

انفعل سعد الصغير خلال الحلقة بعد عرض أحد مقاطع الفيديو والتي كانت جزءا من لقاء الفنانة بوسي بإحدى حلقات برنامج "العرافة"، مشيرة إلى أنها تواصلت مع الفنان سعد الصغير بشأن والدها، ليكذبها سعد ويهاجمها شر هجوم.

قال سعد الصغير للإعلامية بسمة وهبة، :" والد بوسي ظهر معي في البرنامج لأني أنا اللي كنت بجيله، والمصحف ما كانت بتكلمه كان عاوز 4 آلاف جنيه عشان يعمل عملية في عينيه وأستاذ عمرو الليثي اللي عملهاله، وعلاقتي ببوسي بدأت منذ سنوات طويلة، وأنا اللي جيبت لها أغنية آه يا دنيا من أمينة".

وأضاف سعد الصغير: "بوسي مسامحتش أبوها قبل ما يموت وأبوها حتى لو عمل فيها إيه وكل اللي طلبناه منها تيجي تفرح أبوها وتقعد معاه، ومرضيتش ترد عليا أصلًا".

أوضح الفنان سعد الصغير، أن الهدف من حلقة والد بوسي الصلح بينهما ليس أكثر قائلًا :" قلت لوالدها أنت تسببت في إيذاء بوسي، مكنتش لاقية تأكل وأنت بتروح تسهر والواحد مش عاوز يتكلم وكنت عاوز أصالحها على أبيها".

كشف سعد الصغير حقيقة إرسال بوسي المال لوالدها كما قالت من قبل موضحًا :" أبوها غلط في حقها، لكن ما كانت بتبعت له جنيه، ولا كانت بتدي لأخواتها حاجة، واشتريت له بـ250 ألف جنيه وتكييف وشاشات وغيرها وذلك من تبرع فاعل خير، لأنه كان يعيش في خرابة، والمفروض تدينا الحاجة اللي جبناها لأبوها".