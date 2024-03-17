أسوان 16 درجة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس بارد فى الليل والصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد، فيما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على سيناء، بارد ليلا.

درجات الحرارة الصغرى والعظمى في مصر:



القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 22

العاصمة الإدارية: الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

الإسكندرية: الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

مطروح: الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

سيوة:الصغرى 09 و درجة الحرارة العظمى 22

كاترين:الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 20

بورسعيد: الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 21

الزقازيق: الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

الإسماعيلية: الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23

السويس: الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23



شرم الشيخ: الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 27

الغردقة: الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

الفيوم: الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

بنى سويف: الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 22

المنيا: الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23

أسيوط: الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 22

سوهاج: الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

الأقصر: الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23

