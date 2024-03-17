صور جوجل تتيح أخيرًا تجاوز التصنيف التلقائي للمستندات

تقدم خدمة صور Google تصنيفًا يدويًا للمستندات، مما يسمح للمستخدمين بتغيير فئة الصور مثل الإيصالات والتذاكر.

قام تطبيق Google Photos بتصنيف صور المستندات تلقائيًا منذ عام 2021، لكن القدرة على إعادة تصنيفها جديدة.

من المحتمل أن تكون التغييرات في خيارات التصنيف في صور Google بمثابة تحديث من جانب الخادم.



في الشهر الماضي، شارك أحد عشاق خدمات Google AssembleDebug على X أن Google Photos كان يعمل على طريقة لتغيير كيفية تصنيف التطبيق لصور ما يطلق عليه "المستندات". سيسمح الإعداد الجديد للمستخدمين بتغيير الطريقة التي يتم بها وضع علامات على الصور المختلفة يدويًا، مثل لقطات الشاشة، أو صور الإيصالات أو تذاكر الأحداث، أو هذا النوع من الأشياء، مما يسهل تنظيم هذا النوع من المعلومات في الصور. نحن نرى هذه الخيارات الجديدة على هواتفنا الآن: تم أخيرًا طرح التصنيف اليدوي.



إذا كنت تستخدم Google Photos بانتظام لتخزين صور المستندات، فستعرف أنه لا يحصل دائمًا على التصنيف الصحيح. مع هذا التغيير الجديد، والذي يراه أكثر من واحد منا هنا في AP في Google Photos v6.74.0.612653301، سيكون لديك خيار تغيير الفئة التي تدخل فيها كل صورة.

عند عرض الصور، يتعرف التطبيق على أنها مستندات بالحجم الكامل، يوجد رمز علامة بالقرب من الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة يوضح الفئة التي تقع فيها الصورة حاليًا. سيؤدي النقر على الرمز إلى ظهور خيارات "تغيير الفئات" أو "عرض جميع المستندات" ؛" يأخذك الأخير إلى نفس القائمة التي ستراها إذا انتقلت إلى عرض المستندات من علامة التبويب بحث في صور Google.



قدمت Google لأول مرة تصنيف المستندات المدعومة بالتعلم الآلي إلى الصور في عام 2021، ولكن حتى الآن، لا توجد طريقة لتصحيح ذلك. أرى هذه الخيارات مباشرة على هاتف Pixel 8 الذي يعمل بإصدار صور Google المذكور أعلاه. تميل مثل هذه التغييرات إلى أن تكون من جانب الخادم، مما يعني أنه حتى إذا كنت تستخدم نفس إصدار التطبيق، فقد تظل الوظيفة غير ممكّنة لك من جانب Google.