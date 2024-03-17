أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) في منتصف التعاملات، اليوم الأحد 17 مارس، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 2950 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

الذهب

استقرت أسعار الذهب في منتصف التعاملات، اليوم الأحد 17 مارس، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2950 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3371 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2528 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1966 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب مستوى سعر 23600 جنيهًا.

أسعار الذهب في السعودية:

أسعار الذهب في السعودية

استقرت أسعار الذهب في منتصف التعاملات، اليوم الأحد 17 مارس، في السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 213.59 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 244.10 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 223.76 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 183.08 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 142.39 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,612.35 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,616.10 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 269.22 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 642.45 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عند نحو 1,272.67 ريال سعودي.