عيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع.. سعر الذهب اليوم الأحد «بيع وشراء»

سعر الذهب.. استقر سعر الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد، في أسواق الصاغة المصرية على آخر ارتفاع سجله خلال تداولات أمس، رغم ثبات أسعار الذهب عالميًا على الانخفاض، وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

وأوضحت شعبة الذهب والمجوهرات التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، أن سعر الذهب الآن استقر في مصر رغم تراجع سعر الدولار، بفعل إجازة الصاغة المحلية والبورصة العالمية.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد في محال الصاغة المصرية، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

أسعار الذهب اليوم الأحد

متوسط سعر الذهب اليوم عيار 24

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 الآن على 3394 جنيها (السعر غير شامل المصنعية).

متوسط سعر الذهب اليوم عيار 21



استقر سعر الذهب عيار 21 الآن على 2970 جنيها (السعر غير شامل المصنعية).

سعر الذهب اليوم عيار 18

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 الآن على 2546 جنيها (السعر غير شامل المصنعية).

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب الآن على 23760 جنيها (السعر غير شامل المصنعية).

سجلت أسعار الذهب، أول انخفاض أسبوعي في 4 أسابيع متأثرًا بتراجع توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة الأمريكية وذلك بعد أن كشفت بيانات جديدة على مدى الأسبوع ضغوطا متزايدة على الأسعار.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2159.99 دولار للأوقية، فيما جرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 2161.5 دولار؛ وخسر الذهب 0.8% على مدار الأسبوع الماضي، في أول تراجع أسبوعي منذ منتصف فبراير.