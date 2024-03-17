دعاء اليوم الثامن من رمضان

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك.

ويمكنك أن تقول: يارب ارْزُقني فيهِ فَضْلَ لَيلَةِ القَدرِ، وَصَيِّرْ اُمُوري فيهِ مِنَ العُسرِ إلى اليُسرِ، وَيارب اقبَلْ مَعاذيري وَحُطَّ عَنِّي الذَّنب وَالوِزْرَ، يا رَؤُفاً بِعِبادِهِ الصّالحينَ، يارب اغْسِلني فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْني فيهِ مِنَ العُيُوبِ، وَيارب امْتَحِنْ قَلبي فيهِ بِتَقْوى القُلُوبِ، يا مقيل عَثَراتِ المُذنبين.

يارب إنِّي أسألُكَ فيهِ ما يرضيك، وَأعُوذُ بِكَ مِمّا يُؤذيكَ، وَيارب أسألُكَ التَّوفيقَ فيهِ لِأَنْ اُطيعَكَ وَلا أعْصِيَكَ، يا جواد السّائلينَ، يارب اجْعَلني فيهِ مُحِبّاً لِأوْليائكَ، وَمُعادِياً لِأعْدائِكَ، مُسْتَنّاً بِسُنَّةِ خاتمِ أنبيائكَ، يا عاصمَ قٌلٌوب النَّبيّينَ.

الله ياودود ياودود ياذا العرش المجيد يامبدئ يامعيد يافعال لما تريد أسألك بنور وجهك الذي ملئ الكون و عزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك ورحمتك التي وسعت كل شي يامغيث اغث السويس وأهلها بلغنا رمضان واجعل لنا من نصيب الأجر فيه الكثير.

اللهم اغفر لي والدي وللمسلمين أجمعين اللهم بلغني رمضان وأعني على صيامه وأحفظ لي والدي واحبتي اللهم اني اسألك حسن الخاتمه، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين اللهم بلغنا برضاك يا ارحم الراحمين وعشر العتق من النيران.

اللهم هيئنا لإستقبال رمضان أعظم من إستقبالنا للملوك وأطل في أعمارنا حتى نبلغه وطهر قلوبنا قبل حلوله، اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك، اللهم ارحمني برحمتك.