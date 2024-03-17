الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سياسي سوري: التفاف الشعب الروسي حول بوتين رسالة  للغرب

بوابة الوفد الإلكترونية

قال المحلل السياسي السوري، عمر رحمون، إن النجاح الكبير للرئيس فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية والتي تشبه الإجماع، تؤكد التفاف الشعب الروسي خلفه باعتباره الشخصية الوحيدة القادرة على مواجهة الغرب ومخططاته.

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بوتين يصل إلى المقر الرئيسي للانتخابات  في موسكو

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ماذا قال زيلينسكي عن فوز بوتين في انتخابات الرئاسة الروسية؟

وأضاف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن الشعب الروسي صار أمام حقيقة واضحة تؤكد طمع الغرب بروسيا، ولعل الأزمة الأوكرانية كشفت للشعب الروسي حقيقة الغرب ومخططاته تجاه روسيا، وكشفت أيضاً واقع الرئيس بوتين وقدرته على مواجهة هذا الغرب المتوحش.

وأوضح أن فوز الرئيس بوتين، يؤكد أن روسيا ستبقى في الخط الذي تسير فيه ضد الغرب، وأن النهج الروسي لن يتغير، وسيستمر لولاية رئاسية كاملة قادمة، ويرى أن هذه النتائج تحتم على الغرب أن يتعامل مع الرئيس بوتين حصراً، إما بالحرب أو بالسلم، مؤكدا بأن الغرب سيتجه نحو السلم لأن الحرب مكلفة.

وأفادت البيانات الأولية للجنة الانتخابات المركزية، بأن تم فرز أكثر من 60% من الأصوات وحصل بوتين على 87.26% حتى الساعة 23.15 بتوقيت موسكو، ونيكولاي خاريتونوف 4.18% من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف 3.99%، وليونيد سلوتسكي 3.12%.

 

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