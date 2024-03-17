سياسي سوري: التفاف الشعب الروسي حول بوتين رسالة  للغرب

قال المحلل السياسي السوري، عمر رحمون، إن النجاح الكبير للرئيس فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية والتي تشبه الإجماع، تؤكد التفاف الشعب الروسي خلفه باعتباره الشخصية الوحيدة القادرة على مواجهة الغرب ومخططاته.

وأضاف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن الشعب الروسي صار أمام حقيقة واضحة تؤكد طمع الغرب بروسيا، ولعل الأزمة الأوكرانية كشفت للشعب الروسي حقيقة الغرب ومخططاته تجاه روسيا، وكشفت أيضاً واقع الرئيس بوتين وقدرته على مواجهة هذا الغرب المتوحش.

وأوضح أن فوز الرئيس بوتين، يؤكد أن روسيا ستبقى في الخط الذي تسير فيه ضد الغرب، وأن النهج الروسي لن يتغير، وسيستمر لولاية رئاسية كاملة قادمة، ويرى أن هذه النتائج تحتم على الغرب أن يتعامل مع الرئيس بوتين حصراً، إما بالحرب أو بالسلم، مؤكدا بأن الغرب سيتجه نحو السلم لأن الحرب مكلفة.

وأفادت البيانات الأولية للجنة الانتخابات المركزية، بأن تم فرز أكثر من 60% من الأصوات وحصل بوتين على 87.26% حتى الساعة 23.15 بتوقيت موسكو، ونيكولاي خاريتونوف 4.18% من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف 3.99%، وليونيد سلوتسكي 3.12%.