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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيراميدز يتقدم على عثماثون برباعية في الشوط الأول

مباراة بيراميدز وعثماثون
مباراة بيراميدز وعثماثون

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز وعثماثون الودية في إطار الإعداد خلال التوقف الدولي، بتقدم بيراميدز بأربعة أهداف دون مقابل.

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كرونسلاف يعلن تشكيل بيراميدز في ودية عثماثون 

سجل هدف بيراميدز الأول أحمد فتحي من تصويبة مثالية من خارج منطقة الجزاء قبل أن يضيف مروان حمدي الهدف الثاني بعد مراوغة لأكثر من لاعب، فيما أضاف وليد الكرتي الهدف الثالث من تصويبة مثالية من خارج المنطقة بوجه القدم، وسجل مروان حمدي الهدف الرابع من تصويبة رأسية من عرضية أسامة جلال.

وشهد الشوط الأول خروج فخري لاكاي مصابا بعد شعوره بآلام في السمانة وشارك بدلا منه يوسف أسامة نبيه.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد سامي  

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - فخري لاكاي - أحمد توفيق

خط الهجوم: مروان حمدي

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