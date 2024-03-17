كرونسلاف يعلن تشكيل بيراميدز في ودية عثماثون 

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مبازاة عثماثون الودية في إطار الإعداد خلال التوقف الدولي.

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ويستضيف بيراميدز فريق عثماثون في العاشرة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار أولى وديات بيراميدز خلال التوقف الدولي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - فخري لاكاي - أحمد توفيق

خط الهجوم: مروان حمدي