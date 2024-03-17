الأحد 17 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كرونسلاف يعلن تشكيل بيراميدز في ودية عثماثون 

كرونسلاف
كرونسلاف

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مبازاة عثماثون الودية في إطار الإعداد خلال التوقف الدولي.

إقرأ أيضًا..

txt

كرونسلاف يعلن تشكيل بيراميدز في ودية عثماثون 

ويستضيف بيراميدز فريق عثماثون في العاشرة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار أولى وديات بيراميدز خلال التوقف الدولي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد سامي  

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - فخري لاكاي - أحمد توفيق

خط الهجوم: مروان حمدي

مواد متعلقة

بيراميدز ينعي العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي

الليلة .. بيراميدز في مهمة صعبة أمام زد لخطف بطاقة التأهل بالرابطة

بيراميدز يعلن التعاقد مع محمود زلاكا رسميا

مروان حمدي ينضم لصفوف بيراميدز.. رسميًا

إقبال كبير من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب على جناح الأزهر

بيراميدز يقترب من حسم صفقة مروان حمدي

«ميدار» و«ماونتن فيو» يفتحان حساب بنكي ضامن «Escrow Account» لمشروع «ALIVA» فى مدينة مستقبل سيتى

بيراميدز يتعادل مع طلائع الجيش في كأس الرابطة
الجريدة الورقية