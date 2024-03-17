الإثنين 18 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

عاصفة ترابية شديدة تعلق حركة الملاحة الجوية والنهرية في أسوان

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن عاصفة ترابية شديدة في القاهرة والجيزة وامتدت إلى وجه قبلي ومحافظات الصعيد ووصلت إلى محافظة أسوان.

 

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تعليق حركة الملاحة الجوية بمطارى أسوان وأبو سمبل الدولى، بالإضافة إلى وقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى أبو سمبل، وأيضاً ببحيرة ناصر نظراً لما ترتب على العاصفة الترابية من انخفاض مستوى الرؤية.

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وقف حركة الملاحة الجوية بمطاري أسوان وأبو سمبل لسوء الأحوال الجوية

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كشف ملابسات تعطيل إمدادات المياه بإحدى قرى أسوان


تنبيه على سائقى المركبات والسيارات في أسوان


وفي السياق ذاته، وجه المحافظ إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقى المركبات والسيارات بالطرق السريعة بالتهدئة، وتوخى الحذر، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولاسيما طريق "أسوان- أبوسمبل" السياحى، والطريق الصحراوى الغربى "أسوان- القاهرة".

 

وأكمل محافظ أسوان، أن هناك تواصلا مستمرا مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى، وإنه فى حالة انخفاض مستوى الرؤية بشكل كامل سيتم تباعاً تعليق حركة الطرق طبقاً لحالة الطقس، كما أن هناك تواصلا مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولاً بأول.

 

 

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