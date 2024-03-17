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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أهلي 2008 يهزم القناة بثلاثية في بطولة الجمهورية

أهلى 2008
أهلى 2008

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 فوزا ثمينًا على ضيفه القناة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الجمهورية.

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سجل حمزة عبد الكريم الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 20 بعدما انفرد بحارس المرمى، وذلك خلال الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أضاف ياسين ياسر الهدف الثاني في الدقيقة 60 برأسية إثر ركلة ركنية، وقلص القناة الفارق بهدف وحيد، قبل أن يختتم حمزة الدجوي ثلاثية فوز الأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، برأسية رائعة.

وبدأ «أهلي 2008» المباراة بتشكيل يضم كلًّا من:

حراسة المرمى: يوسف صلاح.

الدفاع: محمد صبري شندي - حمزة الدجوي - عمر هشهش - ياسين ياسر.

وسط الملعب: صالح موسى - عمر العدوي - بلال عطية - يوسف علاء - آدم علاء.

الهجوم: حمزة عبد الكريم.

وشارك مهند الشامي بدلًا من يوسف علاء، وزياد أيوب بدلًا من شندي، ويوسف محمود «أوفا» بدلًا من صالح موسى، وسيف أحمد بدلًا من عمر العدوي.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2008» رصيده إلى 63 نقطة، وسجل 73 هدفًا مقابل 27 هدفًا في مرماه. 
 
ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 كلًّا من محمود بيومي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وعبد الرحمن سعيد الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد

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