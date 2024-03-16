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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أهلي 2007 يشارك في دورة زد الدولية الودية للناشئين

أهلى 2007
أهلى 2007

يشارك فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 في دورة نادي زد الدولية الودية للناشئين تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في الفترة من 25 وحتى 30 مارس الجاري، على ملاعب زد بالتجمع الخامس.

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يخوض الأهلي منافسات البطولة التي تقام بمشاركة أندية عالمية، وهي أستون فيلا وبلاكبيرن روفرز الإنجليزيين، وفينورد الهولندي، وفنربخشة التركي، وفيتوريا جيماريش البرتغالي، وأونيون برلين الألماني، إلى جانب أندية الزمالك وزد والمقاولون العرب وإنبي وبيراميدز.
ويلعب الأهلي ضمن مجموعة تضم أستون فيلا وفنربخشة والمقاولون العرب، ويستهل مبارياته بمواجهة أستون فيلا في 25 مارس، ويواجه فنربخشة في 26 مارس، على أن يختتم مرحلة المجموعات بمواجهة المقاولون في 27 مارس.
يذكر أن فريق أهلي 2006 نجح في التتويج بالبطولة خلال العام الماضي على حساب فينورد الهولندي، بعدما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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