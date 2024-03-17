بسبب طبق دش.. مقتل مالك عقار فى إمبابة

لقي صاحب عقار مصرعه على يد شاب تدخل للدفاع عن والدته في منطقة إمبابة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة إخطارا من مستشفى إمبابة العام يفيد بوصول شخص بجروح وإصابات متنوعة وتوفى قبل محاولة إسعافه بمنطقة إمبابة.

وبالانتقال والفحص بمعرفة رجال المباحث تبين أن ربة منزل عمدت إلى إصلاح طبق الدش ملكها أعلى السطح العقار لكن صاحب العقار رفض فتح باب السطح ما دفعها لكسره ما أثار حفيظته.

وأوضحت التحريات قيام مالك العقار بعتاب السيدة فاستعانت بابنها الذي اعتدى عليه بالضرب فأرداه قتيلا.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالتعدي على المجني عليه بزعم الدفاع عن والدته وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة وطلب التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد