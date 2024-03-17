الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

55 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب "الأقصى"

بوابة الوفد الإلكترونية

أدى آلاف الفلسطينين صلاتي العشاء والتراويح، يوم الأحد، في رحاب المسجد الأقصى.

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بن غفير يطالب باستمرار الاقتحامات للمسجد الاقصى خلال العشر الأواخر من رمضان

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مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 55 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب "الأقصى"، رغم الإجراءات الأمنية التي تسببت في انخفاض عدد المصلين جراء منع أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى القدس، وإقامة عشرات الحواجز في معظم حارات البلدة القديمة وعلى مداخلها وأبواب المسجد الأقصى.
وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية قد أعلنت في وقت سابق أن 80 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.

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الجريدة الورقية