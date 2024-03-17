الإسماعيلية تحتفل بذكرى مرور 1084 عاماً على تأسيس الأزهر الشريف

في اطار التعاون المتبادل بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والازهر الشريف، نظم فرع ثقافة الاسماعيلية بالتعاون مع المنطقة الازهرية بالاسماعيلية ومنطقة وعظ الاسماعيلية احتفالية بمناسبة ذكرى مرور (1084) عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، والتي توافق السابع من شهر رمضان المبارك من كل عام، بحضور فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، وشيرين عبدالرحمن مدير عام فرع ثقافة الاسماعيلية

ولفيف كبير من العاملين بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية والإدارات التابعة لها.

وتتضمن الفعالية التي تقام في قصر ثقافة الإسماعيلية مجموعة متنوعة من الأنشطة منها إلقاء كلمة من فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، وفضيلة الشيخ اشرف السعيد- مدير عام إدارة الوعظ، ممدوح الدالي عضو إدارة الرواق الأزهري بالإسماعيلية.



بالإضافة إلى تكريم الطلاب الأوائل بالمنطقة، وتقديم فقرات إنشاد ديني وقراءة للقرآن الكريم، بالاضافة الي فقرات إنشاد ديني.