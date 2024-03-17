رئيس إقليم القناة يتفقد مكتبة الطفل والشباب بقرية النجاح بشمال سيناء

وتبدأ جولة مرورية متجددة لوكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي الاستاذ أمل عبدالله تتضمن مروره علي عدد من المواقع الثقافية ضمن سلسة مرور مكثفة بالمواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة شمال سيناء.

التقي وكيل وزارة الثقافة بالعميد عصام جابر المفوض من الهيئة العربية للتصنيع عصر اليوم الأحد الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٤م وذلك لتفقد مكتبة الطفل والشباب بقرية النجاح .

حيث قام سيادته بتفقد المكتبه ومتابعة أعمال الصيانة ورفع الكفاءة . ومنها الي باقي المواقع المتتالية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بالاهتمام والتنمية والتطوير بالقرى والمناطق الحدودية الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.