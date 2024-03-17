بنك مصر يقدم عروضاً ومزايا فى اليوم العالمى للمرأة

قام بنك مصر بتقديم العديد من المزايا والعروض المجانية بمناسبة «اليوم العالمى للمرأة» تحت رعاية البنك المركزى المصرى.

قال البنك إن هذا يأتى لإيمانه بأهمية تحقيق الشمول المالى والذى يهدف إلى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التى تلبى احتياجاتهم المختلفة،

ومنها على سبيل المثال حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان، ويحرص البنك على توفير العديد من المزايا والعروض المجانية التى تخدم كافة العملاء وبخاصة المرأة والشباب، كونهم الفئة الأكبر فى المجتمع، وذلك طوال مدة الفعاليات التى تمتد خلال الفترة من 8 مارس وحتى 31 مارس 2024.

ويتيح بنك مصر العديد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية بمناسبة «اليوم العالمى للمرأة»، ومنها على سبيل المثال فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات، وإمكانية الحصول على بطاقة ميزة المدفوعة مقدما معفاة من مصاريف الإصدار، كما يمكن فتح حسابات النشاط الاقتصادى «المنجز» الجارى والتوفير مع الإعفاء من المصروفات الخاصة بفتح الحساب وكذا الحد الأدنى لفتح الحساب، واعفاء بطاقة ميزة للخصم الفورى المرتبطة بحسابات النشاط الاقتصادى «المنجز» من مصاريف الإصدار، وعند الاشتراك فى محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet وتفعيلها، يتم استرداد 20% من الحركة المالية الأولى خلال فترة الفاعلية مع تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

ويقوم البنك بتقديم العديد من المزايا والعروض الترويجية الأخرى ومنها إصدار البطاقة المدفوعة مقدما TEENS ضمن برنامج الشباب للعملاء الأقل من 16 سنة، وإصدار بطاقة BM مجانًا من سن 16 عامًا إلى 21 عامًا، وفتح الحسابات مجانًا دون اشتراط موافقة ولى الأمر، وكذلك إتاحة فتح حسابات الشباب للعملاء من سن 21 عامًا إلى 35 عامًا مع إصدار بطاقة الخصم الفورى GO card مجانًا.

وتعد تلك الحسابات والبطاقات ضمن برنامج الشباب المتاح بكافة فروع البنك والذى يقدم العديد من المزايا لعملائه، هذا بالإضافة إلى الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقات الائتمانية فى حالة الحصول على قرض شخصى/ مرابحة بالوكالة من البنك.

