كريم فهمي ضيف شرف الحلقة السابعة من مسلسل بابا جه

كشفت الحلقة السابعة من مسلسل بابا جه، للنجم أكرم حسني، عن مهمة جديدة سيلعب خلالها دور الأب لابنته سعد بيه (كريم فهمي) وسيسافر معها 3 أيام خارج القاهرة، ولكنه يجد نفسه في تحدي مع طفلة مزعجة، تضايق الأطفال وتتنمّر على صديقاتها وعليه أيضًا، ولكن المفاجأة كانت في أن البيات سيكون في الفندق الذي كان يديره هشام (أكرم حسني)، فكيف سيتعامل مع الأمر؟

كما سمعت ولاء (نسرين أمين) مكالمة هاتفية بين هشام ونها (فريال يوسف) وعلى الرغم أنها لم تعرف أنها نها والدة زياد (مصطفى سليم) إلا أنها أدركت بأن زوجها يخونها، وحاولت فتح هاتفه أكثر من مرة وهو نائم، ليصبح هشام أمام أزمة جديدة مع زوجته.

قصة مسلسل بابا جه



ويشار إلى أن مسلسل بابا جه، ينتمي لنوعية الاعمال المكونة من 15 حلقة، وتدور أحداثه فى اطار كوميدي، حول هشام رجل في الأربعينات من عمره، يعمل مديراً تنفيذياً في أحد الفنادق العالمية، تنقلب حياته رأساً على عقب بعد الاستغناء عنه بسبب ضربة كوفيد حتى يصبح مقيماً في المنزل بشكل دائم، فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة فماذا سوف يفعل؟.

مواعيد عرض مسلسل بابا جه



ويعرض مسلسل بابا جه، حصريًا على قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، فيما يعرض على منصة watch it بالتزامن مع العرض على dmc الساعة 7.45 مساء.



أبطال مسلسل بابا جه



يذكر أن مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوى، كريم فهمى، أحمد أمين، محمد الكيلانى، وغيرهم من الفنانين، تأليف وائل حمدى ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.