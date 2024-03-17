«فيصل الإسلامى» يرفع أصوله للتجاوز ١٧٧ مليار والتمويلات ١٦٢ مليار جنيه

الجمعية العامة توزع عائد ٦ سنتات على السهم



الأمير عمرو يشيد بجهود مصر للتخفيف من الآثار السلبية للتوترات العالمية

أبوموسي: رغم التحديات خفض الديون غير المنتظمة إلى 2.4% ونخطط لزيادة التمويل 21.5%





أشاد الأمير عمرو محمد الفيصل آل سعود رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامى المصرى بالجهود التى تبذلها الحكومة المصرية للتخفيف من الآثار السلبية التى خلفتها التوترات السياسية والاقتصادية العالمية.

وأثنى سمو الأمير رئيس المجلس – على الدور الريادى الذى يلعبه البنك المركزى المصرى لدعم القطاع المصرفى فى ظل التطورات التى يشهدها الاقتصاد القومي.

أكد أن الأداء الجيد الذى حققه البنك خلال عام 2023م يعكس قدرته على التكيف والتعامل بحرفية ومرونة مع الأوضاع المتغيرة واقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بالتوظيف الأمثل للموارد المتاحة فى الأنشطة والاستثمارات التى تتوافق مع شريعتنا الإسلامية وجاء ذلك بفضل الإدارة الاحترافية لتلك المتغيرات وجهود جميع العاملين بالبنك وإصرارهم على تحقيق نجاح مستدام يتناسب مع حجم ومكانة مصرفنا كرائد للعمل المصرفى الإسلامى فى مصر.

وترأس صاحب السمو الملكى الأمير عمرو محمد الفيصل آل سعود – رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامى المصرى اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك الذى عُقد بمبنى البنك بميدان الجلاء بالدقى مساء يوم الخميس الموافق السابع من مارس 2024م.

وقررت الجمعية العامة لبنك فيصل الإسلامى المصرى توزيع نقدى نسبته 6% من القيمة الأسمية للسهم البالغة واحد دولار أمريكى وذلك بقيمة ستة سنتات (تعادل 1,853586 جم) لكل سهم بعد خصم الزكاة.

واعتمدت الجمعية كلًاّ من تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وقائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن العام المالى 2023م.

وصادقت الجمعية فى نفس الجلسة على الميزانية والحسابات الختامية لصندوق الزكاة فى نهاية العام المالى 2023م، وكذا حساب الموارد والمصارف عن العام المذكور.

ونجح بنك فيصل فى تحقيق صافى ربح قدره 4057 مليون جنيه عن العام المالى 2023م ما أتاح إجراء توزيعات تنافسية على المساهمين كعائد على السهم فضلًا عن تدعيم الاحتياطيات وبند الأرباح المحتجزة، وبلغ العائد على متوسط الأصول نحو 2,5% فيما بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية نحو 17,3%.

أشار سمو الأمير إلى ريادة بنك فيصل الإسلامى المصرى فى مجال المسئولية المجتمعية، فعلى مدار تاريخه الذى يمتد لأربعة عقود ونصف وهو يعطى هذا الأمر أولوية قصوى لأنه يتعلق بالمساهمة فى توفير ظروف معيشية كريمة للفقراء والمحتاجين، وقد توسع البنك خلال عام التقرير فى المشاركة بالعديد من الأنشطة والمبادرات الاجتماعية للتخفيف عن كاهل تلك الفئات خصوصًا فى ظل الضغوط التضخمية التى عانت منها البلاد خلال العام الماضى، حيث فاقت جملة مساهماته خلال عام 2023م نحو 270 مليون جنيه موزعة إلى المساهمة فى تكاليف العمليات الجراحية الكبرى لعدد 1089 مريضا بمبلغ 11,7 مليون جنيه وتقديم زكوات نقدية للأفراد لما يقرب من 60 ألف حالة مستحقة للزكاة بمبلغ 152,7 مليون جنيه وشراء عدد من الأجهزة الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية بمبلغ 82,1 مليون جنيه، بالإضافة إلى المساهمة فى دفع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بمبلغ 11,1 مليون جنيه، وكذلك شراء نحو 10 آلاف كرتونة مواد غذائية وتوزيعها على المستحقين بمبلغ 10 ملايين جنيه وذلك من خلال صندوق الزكاة بالبنك الذى بلغت جملة موارده فى نهاية عام 2023م نحو 1,278 مليار جنيه.

قال عبدالحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى إن النتائج المالية المحققة خلال عام 2023م تعكس الالتزام والحرص على استكمال مسيرة البنك الناجحة داخل السوق المصرفى المصرى وتحقيق نمو مستدام على جميع الأصعدة من خلال الاستمرار فى تقديم حلول مالية متميزة تلبى احتياجات عملائنا المتغيرة بما يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية، حيث تحققت إيرادات إجمالية بنحو 18,939 مليار جنيه وذلك بزيادة قدرها 3,660 مليار جنيه ومعدلها 24% عن عام 2022م، وهو ما ترتب عليه زيادة مبالغ العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية إلى 10,341 مليار جم مقابل 7,716 مليار عن عام 2022م، مرتبةً ارتفاعًا فى معدلات العائد السنوية على تلك الأوعية، وكمحصلة لذلك جاء إجمالى أرباح عام التقرير بنحو 13220,3 مليون جنيه، حيث تضمن هذا الإجمالى أرباحًا محتجزة بقيمة 9173,2 مليون جنيه، أما الباقى وقدره 4047,1 مليون جنيه فهو يمثل صافى الربح القابل للتوزيع لعام 2023م والذى أتاح إجراء توزيعات تنافسية على المساهمين كعائد على السهم لتصل حصة المساهمين فى الأرباح إلى 1126 مليون جم.

وأضاف المحافظ بأن إجمالى أصول البنك وصل فى نهاية ديسمبر 2023م إلى ما يعادل 177 مليار جنيه مصرى مسجلًا زيادة قدرها 25,3 مليار جم ونسبتها 16,7% خلال العام، وبلغت أرصدة الأوعية والشهادات الادخارية (الأموال تحت الإدارة) ما يعادل 130,5 مليار جنيه والأرصدة وتتوزع على أكثر من مليون وتسعمائة ألف حساب يتولى البنك إدارتها لصالح عملائه.

وأوضح أبوموسى أن البنك نجح فى زيادة التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتبلغ نسبتها من محفظة البنك نحو 25,36% بنهاية العام المالى 2023م.

كما وصلت أرصدة التوظيف والاستثمار (بعد استبعاد المخصص) إلى ما يعادل 162 مليار جنيه مُحققة زيادة قدرها 26,3 مليار جنيه ومعدلها 19,4% وتمثل أرصدة هذا البند 91,5% من إجمالى الأصول.

وحافظ البنك على تعزيز مخصصاته بهدف الحد من المخاطر المحتملة لخسائر التشغيل بصفة عامة خلال الفترة الراهنة.

ونجح فى خفض نسبة الديون غير المنتظمة إلى إجمالى التوظيفات لتبلغ 2,4% وهى من أقل النسب بين البنوك العاملة فى القطاع المصرفي.

قال أبو موسى إن الإدارة نجحت خلال عام التقرير من إحداث زيادة مهمة فى القاعدة الرأسمالية ممثلةً فى بند حقوق الملكية الذى وصل رصيده فى 31/12/2023م إلى ما يعادل 24,9 مليار جنيه مسجلًا نموًا سنويًا معدله 13,2%.

مشيرا إلى إلتزام الإدارة بالحفاظ على معدلات سيولة عالية فى كافة العملات وبما ينأى بالبنك عن أية مخاطر ويتيح له فى ذات الوقت اغتنام الفرص الاستثمارية المتميزة فى الداخل والخارج، كما أن التزام البنك بالمقررات الرقابية المفروضة من البنك المركزى المصرى مثّل أولوية أولى للإدارة ولاسيما فيما يخص معايير كفاية رأس المال التى تعد الأداة الرقابية الرئيسية لدى البنوك.

وسجلت نسبة كفاية رأس المال المعتمدة على المخاطر فى نهاية عام 2023م نحو 23% مقابل حد أدنى رقابى 12,5%، أما المعيار غير المعتمد على المخاطر «الرافعة المالية» فقد جاء بنحو 11,7% مقابل 3% حد أدنى مقرر.

وأضاف محافظ بنك فيصل وفقًا لخطة العمل المعتمدة لعام 2024م يستهدف البنك التوسع فى الأنشطة المصرفية التى تتوافق مع الشريعة الإسلامية فى كافة قطاعات النشاط الاقتصادى وذلك بالرغم من توقعات تباطؤ النشاط الاقتصادى فى ظل الاتجاه الصعودى لأسعار الفائدة الذى ينعكس سلبا على المستثمرين والتوسعات الاستثمارية، حيث يستهدف البنك تحقيق معدل نمو خلال عام 2024م قدره 21,5% فى أرصدة المشاركات والمرابحات والمضاربات مع العملاء ونمو فى إجمالى أصول البنك بمعدل 11,8% أما أرصدة الأوعية الادخارية فإن معدل الزيادة المستهدف لها يبلغ 17,2%.

كما يخطط البنك لإضافة عدد 50 ماكينة صراف آلى جديدة واستبدال نحو 41 ماكينة قائمة وتزويدها بأفضل التقنيات التكنولوجية مع زيادة عدد الماكينات المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة.

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