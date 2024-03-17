ضبط مشروبات غازية منتهية الصلاحية بكفر الزيات

شنت مديرية تموين الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم حملة تموينية اليوم السبت للمرور علي الاسواق بمركز ومدينة كفر الزيات، وتشكلت الحملة برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزاره التموين والتجاره الداخلية بالغربية و عدد من المفتشين بالمديرية.



وأسفرت الحملة عن ضبط عدد ١٦ زجاجات بلاستيكية معبأة بمشروبات غازية مختلفة النكهات وجميعها منتهية الصلاحية.



كما تم ضبط عدد ٢ عبوات كانز معبأة بمشروب غازى، وعدد زجاجة بلاستيكية معبأة بمشروب الشعير وجميعها منتهية الصلاحية،

وتم ضبط عدد ١٥ عبوات بلاستيكية معبأة بالكلوركس قاتل الفيروسات منتهية الصلاحية داخل محل بقالة بقرية النحارية مركز كفر الزيات .

كما قامت الحملة بتحرير محضر جنحة العاب نارية وتم ضبط عدد ١٠٨٠صاروخ مختلفة الانواع، تم تحرير محضر جنحة ضد المدير المسئولة عن ثلاجة لحوم مجمدة بقرية النحارية مركز كفر الزيات لحيازتها وعرضها للبيع كمية من السجق غير مدون عليها اى بيانات تدل على مصدرها او تاريخ الإنتاج ويشتبه فى عدم صلاحيتها .

وقامت الحملة بتحرير عدد ٣ محاضر جنحة تجميع خبز مدعم لعدد ٣٠٠٠ رغيف ضد مجهول، فضلا عن تحرير محضر جنحة تجميع عدد ٣ شكائر دقيق بلدى مدعم ضد مجهول بكفر الزيات .



وأكد أبوهاشم أنه تم تحرير عدد ٨ محاضر جنحة عدم وجود قائمة للاعلان عن الأسعار سواء اسعار إجمالية او اسعار المنتجات المعروضة على الارفف.



كما تم تحرير العديد من محاضر اثبات الحالة وبيانها كالاتى : تم تحرير عدد ٤ محاضر نقص وزن من الشريحة الاولى و الثانية بمقدار اقل من١٠/ ٢٠ جرام فى الرغيف الواحد

- تم تحرير عدد ٢ محاضر اثبات حالة انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية.



وجاري المتابعة والمرور بشكل دورى والعرض علي النيابة العامة لاتخاذ اللازم محضر جنح ضد محل سجاير لحيازتة عدد ١٦٢ علبة مختلفة الانواع ومحظور تداولها طبقا للقانون.