نصائح وإرشادات مهمة من الحماية المدنية لتفادي نشوب الحرائق

مع تزايد معدلات نشوب الحرائق، يتساءل الكثيرون حول الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها داخل المنازل لمنع اندلاع الحرائق، وفي سبيل ذلك وجهت الحماية المدنية، عدداً من النصائح والإرشادات إلى المواطنين لضمان سلامتهم من مخاطر الحرائق.

نصائح الحماية المدنية لتفادي نشوب الحرائق

التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل التشغيل.

تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

الابتعاد عن تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

فصل التيار الكهربائى عند القيام بأعمال منزلية، مثل غسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس كهربائي.

الحرص على صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دوري.

إلى جانب التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

عدم القيام بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

تفادي تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.