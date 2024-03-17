رئيس مطاي يتابع مبادرة خفض الأسعار وفتح منافذ "أهلا رمضان"

قام المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، بجولة تفقدية لمتابعة مجهودات إدارة تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد، في المرور على منافذ بيع المواد الغذائية، و توزيع شنط السلع الغذائية المدعمة لكافة المواطنين المستحقين ، وذلك فى اطار رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتفعيل مبادرة "خفض الأسعار"

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء الوزير أسامة القاضي محافظ المنيا، بطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة، والتوسع في منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية، ضمن مبادرة "خفض الأسعار" وتدشين منافذ أهلا رمضان بأسعار مخفضة، حيث يتم توزيع شنطة مواد غذائية تحتوي علي، (سكر - أرز - مكرونة - ملح - مرقة)، بسعر مخفض 100 جنيه للشنطة، وذلك تخفيفا علي المواطنين ولضمان وصول السلع المخفضة إلى مستحقيها، بمنافذ البيع بالقري والمدينة، وبمنافذ أهلا رمضان بالتعاون بين الوحدة المحلية وتموين مطاي.

وأكد رئيس المركز ، اهتمام اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بسرعة مواجهة ارتفاع الأسعار، لتخفيف الأعباء على المواطنين، وأكد المهندس حامد فخري، أن توزيع شنط المواد الغذائية مستمر بمركز مطاي، بسعر مدعم ١٠٠ جنيه للشنطة، موجهًا رئيس المركز، بتكثيف الحملات الرقابية في المركز، بالتنسيق بين إدارة التموين وكافة الجهات المعنية، للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية، من تخفيض أسعار السلع.

والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع أسعارها، مشيراً رئيس المركز إلى أن التخفيضات تصل إلى 30% للسلع.